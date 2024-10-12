Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Asyik Bercinta di Gubuk, Pasangan Mesum Kalang Kabut Digerebek Petugas

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |10:09 WIB
Asyik Bercinta di Gubuk, Pasangan Mesum Kalang Kabut Digerebek Petugas
Petugas saat gerebek gubuk mesum (foto: ist/Rus)
A
A
A

PADANG - Anggota polisi dan Satpol PP Padang mengamankan satu orang wanita diduga melakukan asusila dengan pasangan laki-laki di Bukit Lampu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, saat penangkapan dilakukan warga, pasangan laki-laki berhasil melarikan diri.

Kepala Bidang Trantibum Tranmas Pol PP Padang, Rozaldi Rosman mengatakan, berawal dari laporan masyarakat adanya pasangan yang diduga mesum yang telah diamankan, di kawasan Bukit Lampu, Kota Padang.

"Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya  pasangan mesum di salah satu pondok di kawasan Bungus Teluk Kabung," ucap Rozaldi, Sabtu (12/10/2024).

Rozaldi menambahkan, Satpol PP Padang telah menempatkan Personil BKO di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sehingga dapat merespon langsung laporan masyarakat di kawasan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Aksi Mesum mesum Pasangan Mesum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3151972//pramono_anung-Dkty_large.jpg
Viral Pasangan Mesum di Taman Langsat Jaksel, Pramono: Terekam CCTV, Kita Dalami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147431//viral-rxcz_large.jpg
Viral Taman Langsat Jaksel Jadi Tempat Mesum, Satpol PP Pasang Spanduk Larangan Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/627/3131683//pasangan_mesum-sJzr_large.jpg
Sepasang Muda-Mudi Nekat Ngumpet di Atas Plafon Saat Razia di Lebak Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/519/3130995//viral-mX5H_large.jpg
Viral! Sejumlah Pasangan Mesum Massal di Taman Sampang, Nih Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/608/3126202//pasangan_mesum_kena_razia-cAaV_large.jpg
Razia Warung Esek-Esek, Petugas Dapati Pasangan Mesum di Dalam Tenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/610/3125852//kades_di_rumah_janda-NBel_large.JPG
Viral Seorang Kades di Musi Rawas Digerbek Warga di Rumah Janda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement