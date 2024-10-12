Asyik Bercinta di Gubuk, Pasangan Mesum Kalang Kabut Digerebek Petugas

PADANG - Anggota polisi dan Satpol PP Padang mengamankan satu orang wanita diduga melakukan asusila dengan pasangan laki-laki di Bukit Lampu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, saat penangkapan dilakukan warga, pasangan laki-laki berhasil melarikan diri.

Kepala Bidang Trantibum Tranmas Pol PP Padang, Rozaldi Rosman mengatakan, berawal dari laporan masyarakat adanya pasangan yang diduga mesum yang telah diamankan, di kawasan Bukit Lampu, Kota Padang.

"Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pasangan mesum di salah satu pondok di kawasan Bungus Teluk Kabung," ucap Rozaldi, Sabtu (12/10/2024).

Rozaldi menambahkan, Satpol PP Padang telah menempatkan Personil BKO di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sehingga dapat merespon langsung laporan masyarakat di kawasan tersebut.