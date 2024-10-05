Viral Video Mesum Ibu dan Anak Kandung di Kuningan, Sengaja Direkam Agar Bisa Dijual di Medsos

KUNINGAN - Anggota kepolisian Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat, menetapkan tiga tersangka kasus pornografi ibu dan anak. Dari hasil pemeriksaan terkuak motif pembuatan video sengaja dilakukan guna kepentingan dijual belikan.

Tiga orang yang terlibat dalam pembuatan video mesum antara ibu dan anak kandungnya sendiri ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, ibu dan anak berperan sebagai pelaku yang berhubungan layaknya suami isteri. Sementara satu lagi tersangka berinisial KS berperan dengan mengambil gambar video saat ibu dan anak berbuat mesum.

Dari hasil pemeriksaan oleh polisi, motif ketiga pelaku tersebut dengan sengaja membuat dan memproduksi video mesum untuk keperluan dijual belikan melalui media sosial.

"Selain menetapkan tiga tersangka, kami juga mengamankan barang bukti yakni handphone milik pelaku," kata Kasar Reskrim Polres Kuningan, AKP I Putu Ika Prabawa.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ketiga tersangka di kenakan Pasal 35 dan Pasal 29 dengan kurungan penjara maksimal lima tahun kurungan penjara.

(Khafid Mardiyansyah)