HOME NEWS SUMUT

Razia Warung Esek-Esek, Petugas Dapati Pasangan Mesum di Dalam Tenda

Yudha Bahar , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:05 WIB
Razia Warung Esek-Esek, Petugas Dapati Pasangan Mesum di Dalam Tenda
Pasangan mesum kena razia (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Tim gabungan Polsek Medan Labuhan bersama pemerintahan setempat, melakukan Razia sebuah lokasi yang dijadikan warung esek-esek di kawasan bantaran Sungai Deli, Kecamatan Kota Medan, Sumatera Utara. Dari razia ini petugas mengamankan pasangan bukan suami istri.

Puluhan petugas gabungan Polsek Medan Labuhan bersama muspika Kecamatan Medan Marelan, menggelar aksi razia di salah satu warung di Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara.



Dalam razia ini, petugas menemukan satu pasangan bukan suami istri yang tengah asik berduaan di dalam tenda.

Kanit Polsek Medan Labuhan, Iptu Hamzar Nodi mengatakan, razia ini digelar atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas warung saat bulan suci Ramadhan,yang diduga melanggar norma asusila dan agama.

“Razia ini berdasarkan laporan masyarakat yang sudah resah dengan aktivitas warung itu,” kata Hamzar, Rabu (26/3/2025).

Selanjutnya petugas memboyong satu pasangan bukan suami istri ini, ke Polsek Medan Labuhan untuk diserahkan ke pihak keluarga.
 

(Awaludin)

      
