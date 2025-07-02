Ngumpet di Atas Plafon Rumah, Penjahat Kambuhan Ambruk Ditembak Polisi

MEDAN - Penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Medan berlangsung dramatis.

Petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Medan Barat terpaksa mendobrak rumah tersangka karena pelaku mengunci diri, dan mencoba bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari penangkapan.

Pelaku Raja Hidayat terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian satu unit sepeda motor matic milik warga, di kawasan Jalan Sekata, Medan.

Bermodalkan rekaman CCTV dan laporan kehilangan dari korban, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Saat digerebek, tersangka mengunci pintu rumah, mematikan lampu, dan naik ke atas plafon untuk mengelabui petugas.

Namun, polisi yang curiga dengan keberadaan pelaku di dalam rumah akhirnya mendobrak paksa pintu dan menemukan jejak tersangka di plafon. Pelaku pun berhasil ditarik paksa dan langsung diamankan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Febri Sitepu menjelaskan, Raja Hidayat merupakan residivis yang telah tiga kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa.

"Pelaku sempat mencoba melarikan diri saat dilakukan pengembangan kasus terhadap tersangka lain, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur," ujar Iptu Febri Sitepu.