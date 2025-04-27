Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Pelat Besi di Kolong Tol Dekat JIS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |02:05 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Pelat Besi di Kolong Tol Dekat JIS
Pencurian besi (foto: Okezone)
JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pencurian pelat besi, yang melapisi beton Tol Plumpang-Pluit, dekat Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara. Pelaku ditangkap pada Rabu 23 April 2025, beberapa waktu lalu.

"Sudah (pelaku tertangkap), dari hari Jumat," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Beny Cahyadi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (26/4/2025).

Beny tak merinci berapa jumlah pelaku yang tertangkap. Namun demikian, sosok pencuri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah (tersangka), terkait pasal pencurian," sambungnya.

Polisi menyebut motif pelaku pencurian ialah ekonomi. Pelaku melakukan mencuri pelat besi tersebut untuk mencari duit atau dijual kembali.

Beny menyebut pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Polisi juga memburu buron yang menjadi penadah barang-barang curian itu. 

(Awaludin)

      
