Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral! Preman Kampung Acungkan Kapak ke Penjaga Warung Demi 2 Bungkus Rokok

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |11:20 WIB
Viral! Preman Kampung Acungkan Kapak ke Penjaga Warung Demi 2 Bungkus Rokok
Preman Kampung Acungkan Kapak ke Penjaga Warung (foto: freepik)
A
A
A

MEDAN - Sebuah video viral di media sosial, ketika dua pria tak dikenal mengancam penjaga warung dengan kapak di Jalan Darussalam, Medan, Sumatera Utara. Aksi itu terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV) dan menimbulkan keresahan warga.

Dalam rekaman CCTV, tampak dua pria datang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung masuk ke dalam warung dan mengeluarkan kapak dari saku jaketnya. Dengan mengacungkan senjata tajam tersebut, pelaku mengancam penjaga warung dan meminta dua bungkus rokok.

Andi, penjaga warung yang menjadi korban dalam peristiwa itu, mengungkapkan bahwa kejadian berlangsung saat kondisi sekitar sedang sepi. Demi keselamatan dirinya, Andi memilih menuruti permintaan pelaku dan memberikan rokok yang diminta.

“Saya takut, karena dia langsung keluarkan kapak dan ngancam. Jadi langsung saja saya kasih rokoknya,” ujar Andi saat ditemui, Kamis (17/7/2025).

Setelah mendapatkan rokok, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Aksi mereka kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah video CCTV kejadian tersebut diunggah oleh korban ke media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759//penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162606//preman_tanah_abang_palak_tukang_cilok-Ow9t_large.jpg
Preman Tanah Abang Tega Palak dan Rusak Gerobak Cilok yang Baru Mulai Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157504//bang_jago_cengkareng_ditangkap-SCrQ_large.jpg
Ngaku Anggota Ormas, Bang Jago Cengkareng Todong PKL Pakai Sangkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155484//viral-qt6L_large.jpg
Viral! Batistuta Jadi Korban Pemalakan di Lampu Merah Pulogadung, Nyaris Ditusuk Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155317//viral-pofs_large.jpg
Viral Pengemudi Dipalak di Jaktim, Polisi: Kami Selidiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement