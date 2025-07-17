Viral! Preman Kampung Acungkan Kapak ke Penjaga Warung Demi 2 Bungkus Rokok

MEDAN - Sebuah video viral di media sosial, ketika dua pria tak dikenal mengancam penjaga warung dengan kapak di Jalan Darussalam, Medan, Sumatera Utara. Aksi itu terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV) dan menimbulkan keresahan warga.

Dalam rekaman CCTV, tampak dua pria datang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung masuk ke dalam warung dan mengeluarkan kapak dari saku jaketnya. Dengan mengacungkan senjata tajam tersebut, pelaku mengancam penjaga warung dan meminta dua bungkus rokok.

Andi, penjaga warung yang menjadi korban dalam peristiwa itu, mengungkapkan bahwa kejadian berlangsung saat kondisi sekitar sedang sepi. Demi keselamatan dirinya, Andi memilih menuruti permintaan pelaku dan memberikan rokok yang diminta.

“Saya takut, karena dia langsung keluarkan kapak dan ngancam. Jadi langsung saja saya kasih rokoknya,” ujar Andi saat ditemui, Kamis (17/7/2025).

Setelah mendapatkan rokok, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Aksi mereka kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah video CCTV kejadian tersebut diunggah oleh korban ke media sosial.