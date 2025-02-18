Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Penusukan Anggota Brimob oleh Preman, Awalnya Tolong Korban Pemalakan

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |01:29 WIB
Kronologi Penusukan Anggota Brimob oleh Preman, Awalnya Tolong Korban Pemalakan
Kronologi Penusukan Anggota Brimob oleh Preman (Foto Ilustrasi/ Freepik)
A
A
A

JAMBI - Kawanan preman di Jambi tidak berkutik usai dibekuk tim Reskrim Polresta Jambi usai melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap seorang anggota Brimob Polda Jambi.

Dari hasil penyelidikan, diduga kejadian tersebut berawal dari anggota Brimob Polda Jambi berinisial AAA (28) membantu mencari pelaku preman yang memalak tas seorang pria.

"Warga tersebut meminta pertolongan kepada AAA untuk mendapatkan kembali barangnya berupa tas yang telah dirampas para preman tersebut," ujar Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Senin (17/2/2025).

Anggota Brimob yang iba melihat korban langsung bergegas menolong korban. Sesampainya di lokasi kejadian, yakni di sekitaran Hotel Abadi, Kota Jambi ketemulah dengan para kawanan preman tersebut.

Mulanya sempat terjadi adu mulut, namun upaya jalan tengah yang dilakukan anggota Brimob Polda Jambi tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya, sejumlah preman melakukan aksi premanisme terhadap korban hingga harus mengalami luka tusukan dibagian punggungnya.

Kapolresta juga menceritakan, sebelum kejadian, korban melakukan transaksi terhadap wanita panggilan. Namun, pria tersebut mendadak membatalkan pesanan kepada wanita tersebut. Tidak lama berlangsung, beberapa pria diduga preman mendatangi korban dan nekat  mengambil tas pria tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengeroyokan Preman Penusukan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185299//pelaku_penusukan_ditangkap-Ex2z_large.jpg
Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185010//keroyok-PyYZ_large.jpg
Gara-Gara Alat Kontrasepsi Tertinggal, Pria Ini Dikeroyok 7 Orang di Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188//penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808//penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement