Viral Seorang Kades di Musi Rawas Digerbek Warga di Rumah Janda

MUSI RAWAS - Viral di media sosial (medsos), seorang oknum Kepala Desa (Kades) digerebek warga di sebuah rumah di Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, pada Senin (24/3/2025) malam.

Dalam video yang berdurasi 1.08 menit yang beredar, memperlihatkan beberapa warga yang sedang mendatangi sebuah rumah di Desa Triwikaton, Tugumulyo yang diduga melakukan pengerbekan.

Bahkan beberapa warga juga melontarkan kalimat kasar, namun tak begitu jelas dan pada akhir video, memperlihatkan 2 pria yang diduga tokoh masyarakat setempat menunjukan sejumlah uang tunai.

Salah satu pria tersebut, menyebutkan bahwa uang tersebut adalah pemberian oknum kades yang digerebek warga, yang diberikan untuk kegiatan program bersih desa.

"Ini uang sejumlah Rp2,5 juta dari Kades untuk bersih desa di Dusun IV Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo," ucap pria dalam vidio tersebut.