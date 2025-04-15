Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Sejumlah Pasangan Mesum Massal di Taman Sampang, Nih Penampakannya

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |13:46 WIB
Viral! Sejumlah Pasangan Mesum Massal di Taman Sampang, Nih Penampakannya
Viral! Sejumlah Pasangan Mesum Massal di Taman Sampang, Nih Penampakannya
A
A
A

SAMPANG Viral video berdurasi 20 detik menampilkan 3 pasang kekasih diduga bercumbu mesra di sebuah taman. Pasangan muda -mudi ini bercumbu mesra di Taman Bunga Jl Jamaludin Sampang, Jawa Timur.

Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Sampang, Suaidi Asikin, mengatakan, pihaknya akan melakukan patroli di setiap tempat- tempat yang rawan terjadi hal tidak senonoh itu.

"Kami sudah melakukan patroli namun kejadian ini mungkin sekitar pukul 23.00 Wib," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Setelah kejadian tersebut, pihaknya juga akan memaksimalkan pengamanan dan rutin patrol di sekitar Taman Sampang.

"Kami juga akan melakukan pengamanan dengan menepatkan anggota yang tidak berseragam,"terangnya.

Suaidi berharap masyarakat juga berperan aktif dan ikut andil menjaga ketertiban taman di Sampang untuk mencegah peristiwa tersebut kembali terulang.

"Saya berharap apabila ada kejadian lagi masyarakat segera melakukan penangkapan dan diserahkan kepada kami atau segera hubungi kami,"pungkasnya.

Dalam video yang dilihat Okezone, terlihat pria kaos warna coklat memakai sarung memangku wanita yang memakai gamis warna putih berjilbab.

 

Topik Artikel :
Pornografi mesum sampang viral
