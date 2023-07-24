Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mitos Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Kerajaan Gaib Nyi Roro Kidul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:01 WIB
Mitos Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Kerajaan Gaib Nyi Roro Kidul
A
A
A

PANTAI Sembukan di Dusun Kranding, Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tidak hanya memiliki panorama yang indah, namun juga suasana mistis. Pantai Sembukan dipercaya sebagai pintu gerbang kerajaan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul.

Mengutip channel Youtube Sobat Asik, Pantai Sembukan dipercaya sebagai pintu ke-13 gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon, Nyi Roro Kidul menggunakan Pantai Sembukan sebagai gerbang untuk bertemu raja kasunanan Surakarta yaitu Pakubuwono.

Oleh karena itu salah satu sisi dari Pantai Sembukan dianggap keramat.

Mitos inilah yang membuat pengunjung Pantai Sembukan diimbau untuk selalu berhati-hati. Bahkan, ada larangan bagi masyarakat biasa untuk mengunjunginya.

Pantai Sembukan memiliki ombak yang besar dan kuat dan karang-karang yang tajam sehingga pengunjung dilarang untuk berenang. Meski demikian, para pengunjung tetap dapat menikmati keindahan alam Pantai Sembukan.

Pada Malam Satu Suro, Pantai Sembukan ramai didatangi pengunjung. Pada saat ini, abdi dalem Keraton Surakarta mempersembahkan sesaji untuk Nyi Roro Kidul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128352//viral-l5oV_large.jpg
Kisah Kemuculan Nyi Roro Kidul Akibat Gejala Alam saat Panembahan Senopati Bertapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098229//pangeran_diponegoro-jR3P_large.jpg
Ketika Ratu Laut Selatan Tak Berani Ganggu Pangeran Diponegoro yang Bersemedi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement