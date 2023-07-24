Mitos Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Kerajaan Gaib Nyi Roro Kidul

PANTAI Sembukan di Dusun Kranding, Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tidak hanya memiliki panorama yang indah, namun juga suasana mistis. Pantai Sembukan dipercaya sebagai pintu gerbang kerajaan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul.

Mengutip channel Youtube Sobat Asik, Pantai Sembukan dipercaya sebagai pintu ke-13 gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon, Nyi Roro Kidul menggunakan Pantai Sembukan sebagai gerbang untuk bertemu raja kasunanan Surakarta yaitu Pakubuwono.

Oleh karena itu salah satu sisi dari Pantai Sembukan dianggap keramat.

Mitos inilah yang membuat pengunjung Pantai Sembukan diimbau untuk selalu berhati-hati. Bahkan, ada larangan bagi masyarakat biasa untuk mengunjunginya.

Pantai Sembukan memiliki ombak yang besar dan kuat dan karang-karang yang tajam sehingga pengunjung dilarang untuk berenang. Meski demikian, para pengunjung tetap dapat menikmati keindahan alam Pantai Sembukan.

Pada Malam Satu Suro, Pantai Sembukan ramai didatangi pengunjung. Pada saat ini, abdi dalem Keraton Surakarta mempersembahkan sesaji untuk Nyi Roro Kidul.