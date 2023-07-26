Sempat Hilang, Rashta Siswa SMP di Tangel Akhirnya Ditemukan

TANGSEL - Siswa SMP Rajna Mahistha alias Rastha (15) dikabarkan hilang sejak Selasa 25 Juli 2023 sore. Kejadian itu sempat diunggah ke media sosial hingga viral.

Rastha akhirnya kembali pulang ke rumah usai menghilang selama sehari. Dia pulang ke kediamannya di Perumahan Pondok Ranji Lestari, Blok E Nomor 1, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dia datang didampingi sekuriti perumahan.

"Alhamdulillah Rastha sudah kembali dengan sehat dan selamat. Terimakasih doanya. Baru saja. Tiba-tiba diantar satpam," ujar ibunya, Dita kepada Okezone, Rabu (26/07/23).

Pihak keluarga belum mau berbicara banyak dengan Rastha soal kepergiannya. Menurut Dita, dia sengaja meminta Rastha beristirahat dan menenangkan pikiran lebih dulu. "Saya belum sempat bicara, biar istirahat dulu," ujarnya.

Sebelum dikabarkan hilang, Rastha mengunjungi kediaman neneknya di Perumahan Kompas 2, Jalan Ratubidadari Raya, Ciputat, Selasa 25 Juli 2023. Setelahnya, dia beranjak pulang ke rumah namun hanya berhenti di tepi jalan raya depan komplek perumahan, hingga akhirnya dikabarkan hilang.