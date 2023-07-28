Fenomena Borong Mobil dan Rumah Mewah Usai Dapat Ganti Untung Proyek Tol Kini Melanda Desa di Jambi

JAMBI - Dampak proyek nasional pembanguan Tol Palembang-Jambi, sejumlah warga di empat dusun dalam Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi membeli mobil dan membangunan rumah baru bernilai miliaran rupiah.

Sutaryo yang merupakan salah satu warga Desa Muaro Sebapo Kacamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mendapat ganti untuk proyek nasional, Jalan Tol Bayung Lencir Sumatera Selatan – Tempino Jambi.

Pria paruh baya yang kerap disapa Mbah Taryo tersebut, membangun rumah barunya di lahan Kebun Karet miliknya, setelah dua rumah dan lahan miliknya terdampak pembangunan tol, dengan luas mencapai 2,6 hektare, dengan ganti untung mencapai Rp19,5 miliar.

Mbah Sutaryo mengaku, uang ganti untuk proyek tol tersebut, digunakan untuk membangun rumah seharga Rp1,8 miliar lebih, dan membeli kebun sawit serta membeli mobil untuk ke kebun.

"Saya juga berharap, semoga dengan pembangunan tol bisa berdampak posotif untuk ekonomi masyarakat Desa Muaro Sebapo dan mendapat pekerjaan," katanya.