Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fenomena Borong Mobil dan Rumah Mewah Usai Dapat Ganti Untung Proyek Tol Kini Melanda Desa di Jambi

Andrianus Susandra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:04 WIB
Fenomena Borong Mobil dan Rumah Mewah Usai Dapat Ganti Untung Proyek Tol Kini Melanda Desa di Jambi
A
A
A

JAMBI - Dampak proyek nasional pembanguan Tol Palembang-Jambi, sejumlah warga di empat dusun dalam Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi membeli mobil dan membangunan rumah baru bernilai miliaran rupiah.

Sutaryo yang merupakan salah satu warga Desa Muaro Sebapo Kacamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mendapat ganti untuk proyek nasional, Jalan Tol Bayung Lencir Sumatera Selatan – Tempino Jambi.

Pria paruh baya yang kerap disapa Mbah Taryo tersebut, membangun rumah barunya di lahan Kebun Karet miliknya, setelah dua rumah dan lahan miliknya terdampak pembangunan tol, dengan luas mencapai 2,6 hektare, dengan ganti untung mencapai Rp19,5 miliar.

Mbah Sutaryo mengaku, uang ganti untuk proyek tol tersebut, digunakan untuk membangun rumah seharga Rp1,8 miliar lebih, dan membeli kebun sawit serta membeli mobil untuk ke kebun.

"Saya juga berharap, semoga dengan pembangunan tol bisa berdampak posotif untuk ekonomi masyarakat Desa Muaro Sebapo dan mendapat pekerjaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/470/3161531//jalan_tol_jambi-yHa2_large.jpg
Tol Baru di Jambi Siap Beroperasi, Perjalanan Lebih Cepat 45 Menit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement