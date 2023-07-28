Bupati Hamim Lantik Pejabat Administator dan Pengawas

Bupati Hamim Pou didampingi Wabup Merlan S. Uloli melantik dan mengambil sumpah puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Bone Bolango di tepian Danau Perintis, Suwawa, Kamis (27/7). (Foto: dok Pemkab Bone Bolango)

SUWAWA - Bupati Bone Bolango Hamim Pou kembali melakukan penyegaran, mutasi, dan rotasi di tubuh birokrasi pada jajaran pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Gerbong mutasi kali ini menyasar puluhan Pejabat Administator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Beberapa pejabat yang dilantik mendapatkan promosi jabatan dan ada pula yang berpindah tugas ke Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

BACA JUGA: Bone Bolango Raih Peringkat 15 dari 400 Kabupaten Terbaik di Indonesia

Prosesi pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang di mutasi diselenggarakan di tepian Danau Perintis di Kecamatan Suwawa, Kamis (27/7/2023).

Bupati Hamim Pou yang didampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli dalam sambutannya mengakui dalam penunjukkan para Pejabat Administator dan Pejabat Pengawas ini tidaklah mudah.

Ia mengatakan meski dia sudah 13 tahun memimpin Bone Bolango, tapi untuk memutuskan dan menempatkan posisi seseorang butuh waktu yang lama bahkan tertunda berbulan-bulan. Namun tetap harus dilakukan karena tugas pemimpin adalah mengambil keputusan.