HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Bupati Batanghari Lantik 719 Pegawai Pemerintahan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:32 WIB
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Bupati Batanghari Lantik 719 Pegawai Pemerintahan
Pegawai PPPK Kabupaten Batanghari saat serah terima SK. Foto: Dok Pemkab Batanghari
A
A
A

Batanghari- Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari akhirnya terlaksana. Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2022 di Kabupaten Batanghari berkumpul untuk serah terima Surat Keputusan (SK) pengangkatan secara simbolis dan pengambilan sumpah/janji PPPK Formasi Tahun 2022.

Acara yang langsung dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dilaksanakan di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Kamis (27/07/23).

Secara simbolis Bupati Fadhil Arief melantik 719 pegawai PPPK yang diantaranya 3 Tenaga Kesehatan, 43 Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian, dan mayoritas adalah guru yakni sebanyak 673 Tenaga Guru.

Dari pengangkatan ini ia berharap dengan kepastian jabatan dan penghasilan, membuat etos kerja masing- masing pegawai semakin meningkat, serta mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari semakin meningkat, terutama dalam sektor pendidikan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batanghari, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas PPP serta para undangan yang hadir pada pelantikan PPPK.

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
