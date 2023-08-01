Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Larangan Pakai Baju Merah dan Hijai di Pantai Watu Ulo, Dipercaya Terkait dengan Legenda Nyi Roro Kidul

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:01 WIB
Kisah Larangan Pakai Baju Merah dan Hijai di Pantai Watu Ulo, Dipercaya Terkait dengan Legenda Nyi Roro Kidul
Pantai Watu Ulo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Warga sekitar percaya tentang larangan mengenakan baju hijau dan merah di Pantai Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Larangan tersebut dipercaya secara turun temurun dan berkaitan dengan cerita legenda Nyi Roro Kidul.

Pantai yang menjadi salah satu objek wisata terpopuler ini tak hanya menyajikan keindahan alamnya, tapi pantai ini juga menyimpan mitos dan cerita mistis.

Disebut Watu Ulo karena terdapat sebuah batu panjang berbentuk seperti ular yang menjorok dari pantai hingga laut.

Alkisah, legenda Watu Ulo bermula dari potongan tubuh ular raksasa yang dibelah oleh Raden Mursodo. Saking besarnya, tiga bagian ular raksasa ini terpencar dan yang berada di Pantai Watu Ulo merupakan bagian badannya.

Dalam versi lain, Watu Ulo ini merupakan perwujudan dari seekor naga yang sedang bersemedi. Kisah Watu Ulo ini bahkan termaktub dalam buku ‘Mitos dalam Tradisi Lisan Indonesia’, karya Dr. Sukatman M.Pd.

Sebagaimana mitos pantai di wilayah selatan Jawa pada umumnya, wisatawan di Pantai Watu Ulo juga tidak diperkenankan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau dan merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173876//tim_sar-fhL0_large.jpg
7 Korban Reruntuhan Ponpes Al-Khoziny Berhasil Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173786//kepala_bnpb-4bcu_large.jpg
BNPB: Robohnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Masuk Kategori Bencana Kegagalan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173774//ponpes_roboh-UXns_large.jpg
Prabowo Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Robohnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173395//mushola_roboh-X4Vb_large.jpg
5 Fakta Mushola Roboh di Ponpes Sidoarjo, 1 Orang Tewas dan 79 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3170954//demonstrasi-mLM9_large.jpg
Ratusan Pelaku Demo Anarkis Ditangkap di 10 Kota Jatim, Kerugian Ditimbulkan Rp256 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171019//khofifah-2pnU_large.JPG
Gubernur Khofifah Raih Apresiasi Daerah Peduli Iklim Investasi, Wujudkan Jatim Jadi Magnet Investor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement