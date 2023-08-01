Kisah Larangan Pakai Baju Merah dan Hijai di Pantai Watu Ulo, Dipercaya Terkait dengan Legenda Nyi Roro Kidul

JAKARTA – Warga sekitar percaya tentang larangan mengenakan baju hijau dan merah di Pantai Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Larangan tersebut dipercaya secara turun temurun dan berkaitan dengan cerita legenda Nyi Roro Kidul.

Pantai yang menjadi salah satu objek wisata terpopuler ini tak hanya menyajikan keindahan alamnya, tapi pantai ini juga menyimpan mitos dan cerita mistis.

Disebut Watu Ulo karena terdapat sebuah batu panjang berbentuk seperti ular yang menjorok dari pantai hingga laut.

Alkisah, legenda Watu Ulo bermula dari potongan tubuh ular raksasa yang dibelah oleh Raden Mursodo. Saking besarnya, tiga bagian ular raksasa ini terpencar dan yang berada di Pantai Watu Ulo merupakan bagian badannya.

Dalam versi lain, Watu Ulo ini merupakan perwujudan dari seekor naga yang sedang bersemedi. Kisah Watu Ulo ini bahkan termaktub dalam buku ‘Mitos dalam Tradisi Lisan Indonesia’, karya Dr. Sukatman M.Pd.

Sebagaimana mitos pantai di wilayah selatan Jawa pada umumnya, wisatawan di Pantai Watu Ulo juga tidak diperkenankan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau dan merah.