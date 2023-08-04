Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Oleng Tabrak Pohon, Bannya Copot Satu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:01 WIB
Mobil Oleng Tabrak Pohon, Bannya Copot Satu
Mobil mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak pohon (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan MH. Thamrin Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Mobil tersebut nampak oleng hingga menabrak pohon, bannya pun copot satu.

Kapolsek Babakan Madang Kompol Susilo mengatakan kecelakaan bermula saat mobil Toyota Calya warna putih yang dikendarai HM melaju dari Taman Budaya Sentul menuju Jalan MH. Thamrin.

"Di TKP pengemudi hilang kendali diduga mengantuk," kata Susilo dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Selanjutnya, mobil tersebut bergerak ke kanan jalan dan menabrak pohon di taman perumahan. Dalam kecelakaan ini, mobil mengalami kerusakan pada bagian depan hingga salah satu ban terlepas.

"Kendaraan mengalami kerusakan di bagian bemper depan dan roda depan lepas," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
