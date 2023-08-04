Ganjar Pranowo Pimpin Jateng 2 Periode, DPRD Ingin Penerusnya Lanjutkan Perjuangan

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sudah memimpin Provinsi Jateng selama 2 periode. DPRD Jateng meminta pejabat selanjutnya meneruskan perjuangan Ganjar Pranowo.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Jateng Sumanto usai rapat paripurna bersama Pemprov Jateng, Kamis (3/8/2023). Ganjar Pranowo hadir pada rapat yang beragendakan Pengumuman Masa Akhir Jabatan Gubernur.

“Harus melanjutkan perjuangan beliau (pemimpin Jateng selanjutnya) yang sudah 10 tahun mengabdi di Jateng. Kami mewakili DPRD Jateng mengucapkan terimakasih, mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, bisa teruskan APBD dan sektor-sektor yang perlu ditangani khusus,” kata Sumanto.

DPRD Jateng, sebut Sumanto, melihat ada beberapa terobosan program yang dilakukan Ganjar. Di antaranya; pembangunan infrastruktur, desa wisata hingga pendidikan boarding school.

“Kita akan dorong ke sana. Termasuk soal zonasi, yang tiap tahun ajaran menimbulkan masalah, kita akan dorong daerah yang blank spot untuk membuat SMA baru. Kekurangan pasti ada, pejabat negara, gubernur, bupati, pasti ada kekurangan. Tapi kalau melihat program dan penanganan tersebut, itu perlu dilanjutkan kembali,” sambungnya.

Sumanto juga menegaskan soal aturan pembelian seragam sekolah, di mana Pemprov Jateng sudah memberikan kebebasan dan institusi pendidikan tidak menarik biaya seragam tersebut.