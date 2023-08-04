Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Pimpin Jateng 2 Periode, DPRD Ingin Penerusnya Lanjutkan Perjuangan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |02:03 WIB
Ganjar Pranowo Pimpin Jateng 2 Periode, DPRD Ingin Penerusnya Lanjutkan Perjuangan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sudah memimpin Provinsi Jateng selama 2 periode. DPRD Jateng meminta pejabat selanjutnya meneruskan perjuangan Ganjar Pranowo.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Jateng Sumanto usai rapat paripurna bersama Pemprov Jateng, Kamis (3/8/2023). Ganjar Pranowo hadir pada rapat yang beragendakan Pengumuman Masa Akhir Jabatan Gubernur.

“Harus melanjutkan perjuangan beliau (pemimpin Jateng selanjutnya) yang sudah 10 tahun mengabdi di Jateng. Kami mewakili DPRD Jateng mengucapkan terimakasih, mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, bisa teruskan APBD dan sektor-sektor yang perlu ditangani khusus,” kata Sumanto.

DPRD Jateng, sebut Sumanto, melihat ada beberapa terobosan program yang dilakukan Ganjar. Di antaranya; pembangunan infrastruktur, desa wisata hingga pendidikan boarding school.

“Kita akan dorong ke sana. Termasuk soal zonasi, yang tiap tahun ajaran menimbulkan masalah, kita akan dorong daerah yang blank spot untuk membuat SMA baru. Kekurangan pasti ada, pejabat negara, gubernur, bupati, pasti ada kekurangan. Tapi kalau melihat program dan penanganan tersebut, itu perlu dilanjutkan kembali,” sambungnya.

Sumanto juga menegaskan soal aturan pembelian seragam sekolah, di mana Pemprov Jateng sudah memberikan kebebasan dan institusi pendidikan tidak menarik biaya seragam tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement