Ketahuan Gasak Motor, Maling Motor Diamuk Warga di Cilandak

JAKARTA - Seorang pria babak belur pasca diamuk warga Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Sebabnya, dia ketahuan hendak menggasak motor salah seorang warga hingga akhirnya berhasil ditangkap.

Informasi itu diunggah oleh akun Instgram @info_wargacipsel semalam. Adapun aksi pencurian kendaraan bermotor itu terjadi di kawasan Cipete Selatan pada Sabtu, 5 Agustus 2023 kemarin, yang mana dilakukan oleh dua orang pelaku.

Namun, aksi pelaku yang hendak mengambil sepeda motor milik salah satu warga ktu diketahui warga sekitar. Apesnya, satu pelaku berhasil diciduk oleh warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur.

Warga yang kesal dengan aksi pelaku lantas memberikan bogem mentah hingga pelaku babak belur. Khawatir terjadi hal tak diinginkan, Ketua RT setempat lantas melaporkan peristiwa itu ke polisi dan menyerahkan pelaku ke polisi dengan menggunakan tandu.

Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key mengatakan, pelaku saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Polisi juga masih mencari pelaku lainnya yang berhasil kabur itu.

"Pelaku kami proses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini masih kami dalami lebih lanjut," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (6/8/2023).

(Khafid Mardiyansyah)