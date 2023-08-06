Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketahuan Gasak Motor, Maling Motor Diamuk Warga di Cilandak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:50 WIB
Ketahuan Gasak Motor, Maling Motor Diamuk Warga di Cilandak
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria babak belur pasca diamuk warga Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Sebabnya, dia ketahuan hendak menggasak motor salah seorang warga hingga akhirnya berhasil ditangkap.

Informasi itu diunggah oleh akun Instgram @info_wargacipsel semalam. Adapun aksi pencurian kendaraan bermotor itu terjadi di kawasan Cipete Selatan pada Sabtu, 5 Agustus 2023 kemarin, yang mana dilakukan oleh dua orang pelaku.

Namun, aksi pelaku yang hendak mengambil sepeda motor milik salah satu warga ktu diketahui warga sekitar. Apesnya, satu pelaku berhasil diciduk oleh warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur.

Warga yang kesal dengan aksi pelaku lantas memberikan bogem mentah hingga pelaku babak belur. Khawatir terjadi hal tak diinginkan, Ketua RT setempat lantas melaporkan peristiwa itu ke polisi dan menyerahkan pelaku ke polisi dengan menggunakan tandu.

Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key mengatakan, pelaku saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Polisi juga masih mencari pelaku lainnya yang berhasil kabur itu.

"Pelaku kami proses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini masih kami dalami lebih lanjut," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (6/8/2023).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cilandak Maling curanmor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173954//polisi-Ccal_large.jpg
Muara Angke Marak Curanmor dan Narkoba, Warga Resah Minta Perbanyak CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824//maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement