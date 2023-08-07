Advertisement
HOME NEWS NEWS

Women Parliamentarians of AIPA: Memperjuangkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di ASEAN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:18 WIB
Women Parliamentarians of AIPA. (Foto: dok DPR RI)
JAKARTA - Sidang yang dilakukan oleh WAIPA (Women Parliamentarians of AIPA) sebagai bagian dari Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus ini akan membahas isu-isu krusial yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di ASEAN.

Perempuan, dengan persentase hampir setengah populasi ASEAN (49,65 persen), memiliki potensi yang besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam hal disparitas akses terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, serta isu-isu terkait kesehatan ibu, kekerasan terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembentukan kebijakan.

Dalam konteks keketuaan Indonesia di AIPA, diharapkan akan ada upaya yang lebih signifikan terhadap agenda kesetaraan gender di ASEAN, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif.

      
