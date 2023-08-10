Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Kesaktian Pangeran Diponegoro, Apa Saja?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:48 WIB
Daftar Kesaktian Pangeran Diponegoro, Apa Saja?
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Daftar kesaktian Pangeran Diponegoro bakal diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu Pahlawan Nasional Republik Indonesia yang sangat terkenal.

Dia pun juga ikut melakukan perlawanannya melawan penjajah Belanda. Apalagi, kegigihannya ini menunjukkan ada beberapa kemampuan dari Pangeran Diponegoro.

Lantas apa saja kesaktian Pangeran Diponegoro? Berikut ulasannya:

Sosok Pangeran Diponegoro dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan dari kesaktian yang konon dimiliki Pangeran Diponegoro membuat orang-orang pondok pesantren (ponpes) menghormatinya.

Konon kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini dicatatkan Peter Carey pada bukunya "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855".

Halaman:
1 2
      
