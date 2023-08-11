Tingkatkan Transparansi dan Kualitas Layanan Penyeberangan, ASDP Luncurkan Dashboard Ferizy bagi Operator Kapal

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerahasiaan akses data real time melalui dashboard Ferizy. (Foto: dok. ASDP)

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerahasiaan akses data real time muatan, produksi, dan pendapatan kapal penyeberangan melalui dashboard Ferizy bersama operator kapal PT Aman Lintas Samudra, PT Munic Line, PT Trisakti Lautan Mas, dan PT Trisila Laut pada Kamis (10/8/2023).

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan bahwa adanya aplikasi dashboard Ferizy merupakan sebuah milestone bagi ASDP khususnya dalam upaya meningkatkan transparansi dan kualitas layanan.

Dashboard Ferizy ini bukanlah titik akhir, melainkan sebuah tonggak bagi perusahaan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan.

"ASDP berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat mewujudkan layanan penyeberangan prima bersama-sama dengan mitra operator kapal lainnya," kata Ira.

Perjanjian kerahasiaan akses data (NDA) ini diharapkan akan membawa dampak positif, termasuk meningkatkan transparansi dengan para operator, mengurangi potensi fraud di lapangan, dan mewujudkan tantangan bersama untuk meningkatkan standar pelayanan berkualitas di industri penyeberangan.