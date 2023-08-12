3 Fakta Harta Karun Emas Bergambar Bung Karno, Berawal dari Mimpi

JAKARTA - Penemuan harta karun diduga berupa emas menghebohkan Masyarakat Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Kabar tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong berburu harta karun yang tepatnya berada di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung.

Berikut fakta-faktanya:

1. Emas Gambar Soekarno

Pada harta karun yang ditemukan, ada emas batangan terdapat gambar Presiden Soekarno.

"Ada emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Soekarno,” ujar salah satu warga, Subur, Jumat 11 Agustus 2023.

2. Emas Batangan hingga Kalung

Menurut Subur, dari hasil berburu emas itu, banyak yang menemukan mas batangan, mas lempengan, kalung perhiasan, gelang dan guci teko.