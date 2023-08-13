Airlangga Sebut Kepemimpinan Prabowo Mampu Loloskan Negara dari Middle Income Trap

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dukungan partai berlambang pohon beringin kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Airlangga, dukungan Golkar kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto bukan tanpa sebab. Ia menegaskan, Prabowo bukan orang lain bagi Golkar. Sebab, Ketum Gerindra tersebut juga lahir dari Rahim Partai Golkar.

"Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto, tidak lain, tidak bukan, karena Bapak Letjen Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar,” tutur Airlangga saat deklarasi dukungan untuk Prabowo, Minggu (13/8/2023).

Ketum Golkar menegaskan, sosok Prabowo yang juga mantan kader Golkar selalu mengikuti kegiatan di partai bernomor urut 4 di Pemilu 2024 ini.

"Beliau selalu mengikuti kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar,” tegas Airlangga.