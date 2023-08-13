Apakah Hujan Meteor Berbahaya? Cek Faktanya

JAKARTA- Apakah hujan meteor berbahaya perlu diketahui faktanya. Apalagi pada 13 Agustus 2023 akan tiba sebuah fenomena indah dan menarik yaitu hujan meteor.

-Lantas apakah hujan Meteor berbahaya, cek faktanya:

Melansir dari laman resmi NASA, Meteor shower atau hujan meteor merupakan sebuah kondisi jatuhnya bebatuan meteor yang menguap melewati atmosfer bumi dalam jumlah yang banyak. Umumnya siklus satu ini meninggalkan jejak terang secara dramatis seperti "bintang jatuh" dan dilihat beberapa jam pada malam tertentu.

Hujan meteor terjadi setiap tahun atau secara berkala saat bumi melewati jejak puing-puing berdebu yang ditinggalkan oleh komet. Puncak tertingginya biasanya terdapat dibulan Agustus setiap tahunnya.

Sebagai tambahan, hujan meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorid ke atmosfer bumi atau yang lazim disebut bintang jatuh. Dalam ajaran Islam, jatuhnya meteor memiliki makna tersendiri.