HOME NEWS NEWS

Buka Lintasan Baru Jangkar-Lembar, ASDP Siap Dukung Kelancaran Distribusi Logistik Jawa-Lombok

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:01 WIB
Buka Lintasan Baru Jangkar-Lembar, ASDP Siap Dukung Kelancaran Distribusi Logistik Jawa-Lombok
Foto dok. ASDP
A
A
A

SITUBONDO - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Situbondo membuka lintasan baru Jangkar–Lembar demi mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelancaran distribusi logistik Pulau Jawa dan Lombok.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah.

Realisasi lintasan baru ini juga dalam rangka mendukung Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 85 Tahun 2022 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Pada Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 61 Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada ASDP untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan pelabuhan dan kelancaran industri sektor logistik.

“Transportasi itu konektivitasnya ke seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah tertentu saja. Observasi kami melihat ada angka yang memprihatinkan dari Logistic Performance Index (LPI). Tahun 2018 Indonesia berada di ranking 45."

      
