Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meriahkan HUT ke-78 RI, ASDP Gelar Aksi Tanam 4.050 Bibit Pohon di Seluruh Cabang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:45 WIB
Meriahkan HUT ke-78 RI, ASDP Gelar Aksi Tanam 4.050 Bibit Pohon di Seluruh Cabang
ASDP gelas aksi tanam 4.050 bibit pohon di seluruh cabang. (Foto: dok ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Memperingati HUT ke-78 RI dan Hari Konservasi Alam Nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar aksi penanaman total 4.050 bibit pohon yang tersebar di 27 cabang dari Sabang sampai Merauke.

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan bahwa selama 50 tahun, ASDP telah menjalankan misi penting bukan hanya untuk menyatukan Indonesia dengan menghubungkan pulau-pulau di Nusantara namun juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“ASDP telah menjadi tulang punggung konektivitas, memungkinkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa, serta menghadirkan layanan yang tak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Penanaman 4.050 bibit pohon yang dilakukan oleh ASDP tersebut sejalan dengan kampanye Safety Habit 3J yang mencakup Jaga Diri, Jaga Alat, dan Jaga Lingkungan dan tujuan keberlanjutan.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan ASDP terhadap lingkungan yakni menjadikan udara lebih bersih, mengurangi dampak pemanasan global, menyerap polusi udara, dan membantu mencapai target emisi nol pada tahun 2060 serta menjawab isu dekarbonisasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement