Meriahkan HUT ke-78 RI, ASDP Gelar Aksi Tanam 4.050 Bibit Pohon di Seluruh Cabang

JAKARTA - Memperingati HUT ke-78 RI dan Hari Konservasi Alam Nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar aksi penanaman total 4.050 bibit pohon yang tersebar di 27 cabang dari Sabang sampai Merauke.

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan bahwa selama 50 tahun, ASDP telah menjalankan misi penting bukan hanya untuk menyatukan Indonesia dengan menghubungkan pulau-pulau di Nusantara namun juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“ASDP telah menjadi tulang punggung konektivitas, memungkinkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa, serta menghadirkan layanan yang tak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Penanaman 4.050 bibit pohon yang dilakukan oleh ASDP tersebut sejalan dengan kampanye Safety Habit 3J yang mencakup Jaga Diri, Jaga Alat, dan Jaga Lingkungan dan tujuan keberlanjutan.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan ASDP terhadap lingkungan yakni menjadikan udara lebih bersih, mengurangi dampak pemanasan global, menyerap polusi udara, dan membantu mencapai target emisi nol pada tahun 2060 serta menjawab isu dekarbonisasi.