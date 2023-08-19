Presiden Jokowi Apresiasi Mobil Pasar Murah Bobby Nasution di Medan

MEDAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kehadiran mobil pasar murah keliling yang diinisiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution. Terlebih, tujuan utama kehadirannya sebagai salah satu upaya untuk menekan angka inflasi di Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Apresiasi ini disampaikan Presiden Jokowi usai blusukan di Pasar Sukaramai, Jalan Arief Rahman Hakim Medan, Sabtu (19/8/2023). Kehadiran Jokowi untuk mengecek langsung harga sembako, termasuk ketersediaan pangan konsumsi masyarakat.

"Saya apresiasi dan sangat senang dengan adanya pasar murah keliling ini. Ya, saya rasa ini bisa menjadi upaya untuk menurunkan harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng dan gula. Ini program baik untuk menekan angka inflasi di provinsi dan kota, " kata Presiden.

Bobby Nasution yang mendampingi Presiden dengan mengenakan batik lengan panjang tersebut itu pun terlihat senang atas apresiasi yang disampaikan Presiden atas hadirnya mobil pasar murah keliling. Apalagi, mobil pasar murah keliling itu baru saja dilaunching bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus lalu.

