HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Pimpin Apel Paskibraka Se-Jawa Barat

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |17:04 WIB
Ridwan Kamil Pimpin Apel Paskibraka Se-Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pimpin apel Paskibraka (Foto: Ervand David)
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali menggelar upacara bendera di lapangan Gasibu Kota Bandung, Minggu (20/8/2023). Dalam upacara kali ini, Pemprov Jabar menggelar upacara apel Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ribuan peserta Paskibraka se-Jawa Barat menjadi peserta upacara untuk mengikuti apel yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan kamil.

Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil mengaku sudah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait kegiatan wajib Paskibraka di setiap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jabar.

Ridwan Kamil juga menyampaikan jika jiwa nasionalisme dapat muncul saat menjadi Paskibraka. Kang Emil, sapaan akrabnya mengungkapkan, jika para peserta Paskibraka tahun ini berpeluang menjadi Gubernur Jawa Barat pada masa mendatang.

"Saya adalah Paskibra 35 tahun yang lalu, dan juga menjadi pelatih di empat sekolah di seluruh Kota Bandung," ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, jika 22 tahun mendatang, atau genap seratus tahun Indonesia Merdeka, bahwa Indonesia diprediksi menjadi negara super power nomor empat di dunia.

(Arief Setyadi )

      
