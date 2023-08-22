Meriahkan HUT ke-78 RI, ASDP Hadirkan Pesta Kemerdekaan di Kawasan Bakauheni Harbour City

BAKAUHENI - Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan HUT ke-78 RI PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menggelar Pesta Kemerdekaan pada Kamis (24/8) hingga Sabtu (26/8) yang belokasi di Kawasan Bakauheni Harbour City (BHC).

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa sejak awal dibangun, Kawasan BHC telah menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk menikmati destinasi wisata dengan panorama laut yang sangat indah di Bakauheni, Lampung.

Melihat antusiasme masyarakat dengan kehadiran BHC yang sangat tinggi, ASDP kembali menghadirkan acara Pesta Kemerdekaan untuk memeriahkan HUT ke-78 RI.

Adapun rangkaian kegiatan dan lomba yang digelar mulai dari Tilawatil Quran pada 24 Agustus 2023 yang diselenggarakan di Mesjid BSI sejak pukul 08.00 WIB.

Lalu, Lomba Kemerdekaan pada 25 Agustus 2023 akan diadakan di Selasar Siger pukul 08.00 WIB, dan puncak acara pada 26 Agustus 2023 yang juga dilengkapi dengan lomba panjat pinang dan penampilan live music akan digelar mulai pukul 15.30 WIB.

“Acara ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Kami mengundang seluruh masyarakat, untuk ramai-ramai membawa anggota keluarga, untuk hadir dan meramaikan pesta kemerdekaan di Kawasan BHC ini,” ujar Shelvy.