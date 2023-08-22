Kisah Prabu Siliwangi: Sempat Diasuh Harimau Ketika Bayi hingga Tumbangkan Dua Raksasa

JAKARTA - Prabu Siliwangi menjadi raja Kerajaan Pajajaran yang sosoknya melegenda hingga begitu dihormati masyarakat Sunda hingga saat ini. Semasa masih bayi, konon penguasa tanah Sunda ini pernah ditinggal di Tegal Siliarum.

Prabu Siliwangi yang bernama asli Sri Baduga Maharaja ini kemudian ditemukan oleh seekor induk harimau. Sang harimau menjilati pepelem sang bayi itu seperti halnya memandikannya, ari-arinya yang tertinggal digigitnya hingga putus dan puput, sebagaimana dikisahkan pada "Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara hingga Prabu Siliwangi : Naskah Kraton Kasepuhan Cirebon", terjemahan Amman N. Wahju.

BACA JUGA:

Tindakannya sama seperti halnya induk kucing yang tengah membersihkan anaknya. Sang bayi meronta-ronta, dan tidak lama kemudian induk harimau itu pergi meninggalkannya. Lalu ada seorang pencari kayu bernama Kakek Borit yang melihat ada bayi tergolek menangis di tengah hutan maka dia pun merasa belas kasihan dan segera mengambilnya.

Bayi itu dibawanya pulang dan diberi nama Siliwangi, karena asalnya diketemukan di Tegal Siliarum, di pinggir hutan di gunung. Bayi Siliwangi kemudian dibesarkan di tengah keluarga pencari kayu itu.

Prabu Siliwangi dianggap seperti anaknya sendiri. Seperti halnya anak pemungut kayu penampilannya kumuh dan badannya kotor. Dengan keadaan seperti itu waktu kanak-kanak, tidak terlihat petunjuk bahwa dia adalah anak seorang raja. Siliwangi tumbuh sebagai anak kecil dari gunung yang kotor dan tidak pernah mandi, dengan rambut yang gimbal tidak terurus.

Konon ketika Siliwangi masih kecil dan menjadi anak penggembala, ia memperoleh kebahagiaan dengan diambil oleh puteri dari menak Sindangkasih yang bernama Nyi Rara Sigir. Anak itu diurus serta dimandikannya sehingga muncul cahaya kebesarannya. Sekarang tampak tanda-tanda bahwa dia adalah keturunan dari bangsawan besar.

Gilang-gemilang bersinar cahayanya, memancar keluar sehingga sang Ayu Rara Sigir jatuh cinta kepadanya dan menginginkannya untuk menjadi jodohnya.