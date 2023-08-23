Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Punya Mobil dan Bepergian Naik Sepeda, Wakil PM Kanada Kena Tilang karena Mengebut

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:29 WIB
Tak Punya Mobil dan Bepergian Naik Sepeda, Wakil PM Kanada Kena Tilang karena Mengebut
Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland. (Foto: Reuters)
A
A
A

OTTAWA – Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, telah didenda CAD273 (sekira Rp3 juta) karena mengebut di provinsi asalnya, Alberta, kata seorang juru bicara. Tilang terhadap Freeland mengejutkan karena dia sebelumnya menyatakan tidak memiliki mobil dan rajin bepergian dengan sepeda dan kereta.

Freeland ketahuan mengemudi dengan kecepatan 132 km/jam dari kota Grande, Prairie sampai Peace River, kata Juru Bicara Katherine Cuplinskans. Dia juga telah membayar denda tilang tersebut, menurut laporan South China Morning Post.

Cuplinskans tidak mengatakan kapan insiden itu terjadi dan bagaimana batas kecepatan di ruas jalan itu. Namun, kecepatan maksimum di jalan tol Alberta hanya boleh mencapai 110 km/jam. Informasi ini bermula diberitakan oleh Website Counter Signal.

Freeland merupakan legislator yang memimpin daerah parlemen di pusat Toronto, Kanada. Ia sering dipotret saat sedang menggunakan sepedanya.

“Fakta yang masih mengejutkan ayah saya adalah saya sebenarnya tidak memiliki mobil,” ujar Freeland kepada wartawan bulan lalu

“Saya jalan kaki, saya naik kereta bawah tanah. Anak-anak saya berjalan dan naik sepeda dan naik kereta bawah tanah, itu sebenarnya lebih sehat untuk keluarga kami,” kata Freeland.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/18/3114851/pesawat_delta_terbalik_saat_mendarat_di_bandara_toronto_kanada-lezE_large.jpg
Breaking News: Pesawat Terbalik saat Mendarat di Bandara Toronto Kanada, 18 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035599/toronto-terguncang-akibat-banjir-dan-pemadaman-listrik-usai-badai-hebat-eBliOEZkcS.jpg
Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029422/kanada-perintahkan-pengunjuk-rasa-pro-palestina-tinggalkan-perkemahan-di-kampus-izinkan-polisi-untuk-tangkap-dan-usir-pendemo-QUHzjJz9Ng.jpg
Kanada Perintahkan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Tinggalkan Perkemahan di Kampus, Izinkan Polisi untuk Tangkap dan Usir Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/18/3018942/ngeri-pesawat-air-canada-terbakar-sesaat-setelah-lepas-landas-CjwmJddJWJ.jpg
Ngeri, Pesawat Air Canada Terbakar Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986735/kisah-2-orang-yang-tertukar-saat-lahir-di-rs-terima-permintaan-maaf-resmi-usai-70-tahun-berlalu-5RJ6sq9gq7.jpg
Kisah 2 Orang yang Tertukar saat Lahir di RS, Terima Permintaan Maaf Resmi Usai 70 Tahun Berlalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986113/kanada-bekukan-izin-ekspor-senjata-baru-ke-israel-pastikan-tiidak-digunakan-untuk-perang-gaza-JPHpf0ngtN.jpg
Kanada Bekukan Izin Ekspor Senjata Baru ke Israel, Pastikan Tidak Digunakan untuk Perang Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement