Tak Punya Mobil dan Bepergian Naik Sepeda, Wakil PM Kanada Kena Tilang karena Mengebut

OTTAWA – Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, telah didenda CAD273 (sekira Rp3 juta) karena mengebut di provinsi asalnya, Alberta, kata seorang juru bicara. Tilang terhadap Freeland mengejutkan karena dia sebelumnya menyatakan tidak memiliki mobil dan rajin bepergian dengan sepeda dan kereta.

Freeland ketahuan mengemudi dengan kecepatan 132 km/jam dari kota Grande, Prairie sampai Peace River, kata Juru Bicara Katherine Cuplinskans. Dia juga telah membayar denda tilang tersebut, menurut laporan South China Morning Post.

Cuplinskans tidak mengatakan kapan insiden itu terjadi dan bagaimana batas kecepatan di ruas jalan itu. Namun, kecepatan maksimum di jalan tol Alberta hanya boleh mencapai 110 km/jam. Informasi ini bermula diberitakan oleh Website Counter Signal.

Freeland merupakan legislator yang memimpin daerah parlemen di pusat Toronto, Kanada. Ia sering dipotret saat sedang menggunakan sepedanya.

“Fakta yang masih mengejutkan ayah saya adalah saya sebenarnya tidak memiliki mobil,” ujar Freeland kepada wartawan bulan lalu

“Saya jalan kaki, saya naik kereta bawah tanah. Anak-anak saya berjalan dan naik sepeda dan naik kereta bawah tanah, itu sebenarnya lebih sehat untuk keluarga kami,” kata Freeland.

(Rahman Asmardika)