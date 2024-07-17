Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat

TORONTO - Curah hujan tertinggi akibat tiga badai besar telah membanjiri sebagian wilayah Toronto, Kanada, memutus aliran listrik, dan menyebabkan pengemudi terdampar di jalan raya utama yang melintasi kota.

Environment Canada melaporkan bahwa curah hujan hampir 100 mm (4 inci) turun di Toronto pada Selasa (16/7/2024), melampaui rekor harian kota tersebut yang dibuat pada tahun 1941.

Gambar dan video menunjukkan banjir besar terjadi di seluruh kota, mobil hampir terendam, dan air mengalir menuruni tangga di Union Station.

BACA JUGA: Empat Kecamatan Terdampak Banjir di Kabupaten Luwu Utara Sulsel

Bintang pop Drake memposting video di Instagram yang menunjukkan sebagian rumahnya di Toronto yang dijuluki ‘The Embassy’ dalam kondisi terendam. "Lebih baik jadi espresso martini," tulisnya saat video menunjukkan air berwarna coklat memenuhi ruangan.

Menurut Toronto Hydro, badai tersebut menyebabkan lebih dari 167.000 pelanggan tanpa aliran listrik.

Beberapa penerbangan juga ditunda atau dibatalkan dari Bandara Billy Bishop, di Kepulauan Toronto di Danau Ontario.

Don Valley Parkway, jalan raya utama yang berbatasan dengan sungai Don, diblokir di kedua arah karena banjir. Ontario Highway 410 juga ditutup, dan polisi mengantisipasi bahwa jalan tersebut tidak akan dibuka lagi di hari lain saat kru melakukan pembersihan.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah menyelamatkan sedikitnya 14 orang, termasuk satu orang yang harus diangkat dari atap mobil mereka.

Dinas pemadam kebakaran Toronto menerima banyak panggilan dari orang-orang yang terjebak di dalam lift, setelah sebagian besar wilayah pusat kota kehilangan aliran listrik selama jam kerja.