Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |15:04 WIB
Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat
Toronrto terguncang akibat banjir dan pemadaman listrik usai badai hebat (Foto: Reuters)
A
A
A

TORONTO - Curah hujan tertinggi akibat tiga badai besar telah membanjiri sebagian wilayah Toronto, Kanada, memutus aliran listrik, dan menyebabkan pengemudi terdampar di jalan raya utama yang melintasi kota.

Environment Canada melaporkan bahwa curah hujan hampir 100 mm (4 inci) turun di Toronto pada Selasa (16/7/2024), melampaui rekor harian kota tersebut yang dibuat pada tahun 1941.

Gambar dan video menunjukkan banjir besar terjadi di seluruh kota, mobil hampir terendam, dan air mengalir menuruni tangga di Union Station.

Bintang pop Drake memposting video di Instagram yang menunjukkan sebagian rumahnya di Toronto yang dijuluki ‘The Embassy’ dalam kondisi terendam. "Lebih baik jadi espresso martini," tulisnya saat video menunjukkan air berwarna coklat memenuhi ruangan.

Menurut Toronto Hydro, badai tersebut menyebabkan lebih dari 167.000 pelanggan tanpa aliran listrik.

Beberapa penerbangan juga ditunda atau dibatalkan dari Bandara Billy Bishop, di Kepulauan Toronto di Danau Ontario.

Don Valley Parkway, jalan raya utama yang berbatasan dengan sungai Don, diblokir di kedua arah karena banjir. Ontario Highway 410 juga ditutup, dan polisi mengantisipasi bahwa jalan tersebut tidak akan dibuka lagi di hari lain saat kru melakukan pembersihan.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah menyelamatkan sedikitnya 14 orang, termasuk satu orang yang harus diangkat dari atap mobil mereka.

Dinas pemadam kebakaran Toronto menerima banyak panggilan dari orang-orang yang terjebak di dalam lift, setelah sebagian besar wilayah pusat kota kehilangan aliran listrik selama jam kerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/18/3114851/pesawat_delta_terbalik_saat_mendarat_di_bandara_toronto_kanada-lezE_large.jpg
Breaking News: Pesawat Terbalik saat Mendarat di Bandara Toronto Kanada, 18 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029422/kanada-perintahkan-pengunjuk-rasa-pro-palestina-tinggalkan-perkemahan-di-kampus-izinkan-polisi-untuk-tangkap-dan-usir-pendemo-QUHzjJz9Ng.jpg
Kanada Perintahkan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Tinggalkan Perkemahan di Kampus, Izinkan Polisi untuk Tangkap dan Usir Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/18/3018942/ngeri-pesawat-air-canada-terbakar-sesaat-setelah-lepas-landas-CjwmJddJWJ.jpg
Ngeri, Pesawat Air Canada Terbakar Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986735/kisah-2-orang-yang-tertukar-saat-lahir-di-rs-terima-permintaan-maaf-resmi-usai-70-tahun-berlalu-5RJ6sq9gq7.jpg
Kisah 2 Orang yang Tertukar saat Lahir di RS, Terima Permintaan Maaf Resmi Usai 70 Tahun Berlalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986113/kanada-bekukan-izin-ekspor-senjata-baru-ke-israel-pastikan-tiidak-digunakan-untuk-perang-gaza-JPHpf0ngtN.jpg
Kanada Bekukan Izin Ekspor Senjata Baru ke Israel, Pastikan Tidak Digunakan untuk Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980664/1-keluarga-sri-lanka-tewas-ditusuk-pm-kanada-sebut-kekerasan-yang-mengerikan-U61TFmevHm.jpg
1 Keluarga Sri Lanka Tewas Ditusuk, PM Kanada Sebut Kekerasan yang Mengerikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement