Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Alokasi Penerima BPBL 2023 Meningkat Menjadi 2000 Rumah Tangga di Yogyakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:29 WIB
Alokasi Penerima BPBL 2023 Meningkat Menjadi 2000 Rumah Tangga di Yogyakarta
Alokasi penerima BPBL 2023 meningkat di Yogyakarta. (Foto: dok Kementerian ESDM)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kementerian ESDM bersama dengan DPR RI menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau disingkat BPBL untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik.

Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dimulai pada 2022 lalu yang telah berhasil melistriki 80.183 rumah tangga tidak mampu, melampaui target BPBL di tahun tersebut sebanyak 80.000 rumah tangga tidak mampu.

Pada 2023, Kementerian ESDM dengan dukungan dan persetujuan DPR RI kembali melaksanakan program BPBL melalui APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 untuk memberikan BPBL sekitar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Peningkatan alokasi penerima program BPBL 2023 juga akan dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada 2022 BPBL telah diberikan kepada 827 rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk alokasi BPBL 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat menjadi 2.000 rumah tangga.

“Khusus Kabupaten Bantul, terdapat 381 rumah tangga yang berhak menerima BPBL di tahun 2022. Sambungan setrum tersebut disalurkan di 16 kecamatan,” ungkap Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani.

"Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga," ucapnya menjelaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188326//bobby_rakor_bersama_bmkg-HBWz_large.jpg
Gubernur Sumut Telah Instruksikan Kesiapsiagaan Bencana sejak September 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement