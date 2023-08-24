5 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak di Dunia, Salah Satunya Indonesia

JAKARTA - Dunia masih belum terlepas dari krisis polusi plastik. Selama 70 tahun terakhir, manusia telah memproduksi lebih dari delapan miliar ton sampah plastik dan hanya sekira 9 persen yang didaur ulang dengan benar.

Bagaimana dengan sisanya?

Sebagian besar sampah plastik dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau lebih buruk lagi dibiarkan mencemari laut dan samudra kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan berpotensi memperparah perubahan iklim.

Berdasarkan data dari World Bank, dengan peningkatan populasi, pendapatan, dan urbanisasi yang diperkirakan akan terus meningkat juga akan berdampak pada sampah yang terus bertambah. Bahkan dengan kecepatan yang diperkirakan hampir tiga kali lipat dari pertumbuhan populasi.

Negara-negara yang lebih besar dan lebih padat penduduk cenderung menghasilkan lebih banyak limbah plastik. Berikut adalah lima negara penyumbang sampah terbanyak di dunia.

1. China

Pada 2016, produksi sampah plastik di China secara keseluruhan telah turun menjadi 21,6 juta ton, atau berkurang hampir 28 juta ton per tahunnya. Bahkan China masih berada di bawah Amerika Serikat (AS) soal urutan.

Namun, berdasarkan data terbaru dari World Bank, China memproduksi sebanyak 395,1 juta ton per tahunnya dan menjadi negara penyumbang sampah plastik terbanyak pertama di dunia.