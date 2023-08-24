Ramalan Jayabaya Ini Mirip Kondisi El Nino, Begini Katanya

JAKARTA - Kemarau panjang dan badai El Nino seperti yang terjadi saat ini sejalan dengan ramalan yang dibuat oleh Prabu Jayabaya. Ramalan itu memperkirakan terkait musibah yang muncul akibat fenomena alam yang terjadi.

Secara sains, ramalan ini dekat dengan prediksi para ilmuwan Indonesia berkaitan dengan potensi cuaca atau prediksi gelombang tinggi, kemarau panjang, serta fenomena gunung meletus.

BACA JUGA:

Ramalan Jayabaya ini berbunyi "Bumi soyo mengkeret dan juga banjir bandang ono ning ngendi-ngendi gunung njebluk tan anjarwani tan angin Peni". Artinya : Kondisi bumi akan semakin menyusut dan akan banyak banjir maupun gunung meletus dan badai.

Tak hanya itu, ramalan Jayabaya yang lain juga semakin dengan dengan kondisi alam yang terjadi saat ini. Dalam kitabnya, Jayabaya pernah mengatakan bahwa "Akeh Udan salamongso".

Atau dapat diartikan bahwa ada masa di mana hujan turun di musim yang salah. Kondisi itu sudah kita alami beberapa tahun belakangan.