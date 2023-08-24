Ramalan Jayabaya Terkait Pulau Jawa Terbelah Dua, Apa Maksudnya?

JAKARTA - Prabu Jayabaya kondang dengan sejumlah ramalannya. Ramalan Jayabaya ini menyoal berbagai hal, mulai dari kondisi sosial, politik, hingga fenomena alam.

Raja Kediri ini disebut memiliki ketajaman intuisi yang dikenal dengan kewaskitaan. Ramalannya yang terkenal adalah terkait Pulau Jawa yang akan terbelah jadi dua.

Apa maksud dari ramalan tersebut? Menukil jurnal berjudul ‘Ramalan Jayabaya: Apakah Dapat Menghambat Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir’ karya Ahmad Abu Hamid, disebut bahwa Jayabaya pernah meramal "Pulo Jawa pecah dadi loro" (Pulau Jawa pecah menjadi dua, karena bencana tak terduga-duga).

"Wong Jawa kari separo" (Orang Jawa jumlahnya tinggal separuh, karena ada bencana atau perang saudara).

Dari ramalan itu diartikan bahwa akan ada sebuah bencana dahsyat yang membuat pulau Jawa terbelah yang membuat penduduknya yang tinggal separuhnya saja.