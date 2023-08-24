Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Jayabaya Terkait Pulau Jawa Terbelah Dua, Apa Maksudnya?

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:21 WIB
Ramalan Jayabaya Terkait Pulau Jawa Terbelah Dua, Apa Maksudnya?
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Prabu Jayabaya kondang dengan sejumlah ramalannya. Ramalan Jayabaya ini menyoal berbagai hal, mulai dari kondisi sosial, politik, hingga fenomena alam.

Raja Kediri ini disebut memiliki ketajaman intuisi yang dikenal dengan kewaskitaan. Ramalannya yang terkenal adalah terkait Pulau Jawa yang akan terbelah jadi dua.

 BACA JUGA:

Apa maksud dari ramalan tersebut? Menukil jurnal berjudul ‘Ramalan Jayabaya: Apakah Dapat Menghambat Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir’ karya Ahmad Abu Hamid, disebut bahwa Jayabaya pernah meramal "Pulo Jawa pecah dadi loro" (Pulau Jawa pecah menjadi dua, karena bencana tak terduga-duga).

"Wong Jawa kari separo" (Orang Jawa jumlahnya tinggal separuh, karena ada bencana atau perang saudara).

 BACA JUGA:

Dari ramalan itu diartikan bahwa akan ada sebuah bencana dahsyat yang membuat pulau Jawa terbelah yang membuat penduduknya yang tinggal separuhnya saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement