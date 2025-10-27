Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa

JAKARTA - Seorang pengemudi mobil Lexus yang tewas tertimpa pohon tumbang saat hujan deras di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan ternyata adalah mantan Direktur Danareksa, Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito menegaskan, saat kejadian korban seorang diri di dalam mobil tersebut.

"Dia sendiri, pemilik mobil, bukan sopir, bukan apa," kata Harnas saat dihubungi, Okezone, Senin (27/10/2025).

Harnas menjelaskan, saat kejadian korban tengah mengemudikan kendaraannya ke arah selatan. Setibanya di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang dan langsung menimpa mobil korban.

"Di bagian kap hancur, penyek parah sampai kursi dalam juga bengkok ke bawah. Kap kena, rata sepintu," ungkapnya.