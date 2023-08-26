Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Diska Resha Optimis Pemuda Perindo di Bawah Michael Sianipar Jadi Senjata Kuat Pemenangan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |01:26 WIB
Diska Resha Optimis Pemuda Perindo di Bawah Michael Sianipar Jadi Senjata Kuat Pemenangan
Diska Resha Putra optimis Michael Sianipar bisa membawa Pemuda Perindo sebagai senjata kuat pemenangan partai. (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra optimis pihaknya mampu memberikan sumbangsih bagi pemenangan Partai Perindo di Pemilu 2024.

Optimisme itu semakin menguat setelah terpilihnya Michael Victor Sianipar menjadi Ketua Umum DPP Pemuda Partai Perindo.

"Saya lihat Bro Mike punya pengalaman banyak, dulu dia jadi ketua di provinsi sebuah partai dan dia sekarang pindah ke sini dan bergabung ke Pemuda Partai Perindo," kata Diska seusai acara Forum Silaturahmi DPP Partai Perindo bertajuk 'Pemuda Solid, Perindo Menang' yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

"Semoga ke depan Pemuda Perindo bisa menjadi senjata yang benar-benar kuat untuk Partai Perindo," sambung politisi muda Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Terpilihnya Michael untuk memimpin organisasi sayap Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, Diska menyatakan mendapat respons yang positif dari seluruh kader Pemuda Partai Perindo.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo, Jumat 18 Agutus 2023.

HT Pasang Target Dua Digit di Pemilu 2024, Ini Strategi Ketua DPW Perindo NTT 

Hary Tanoe pun berharap Pemuda Perindo bisa terus berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

“Saya melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketum Pemuda Perindo. Saya berharap dan saya yakin Bung Michael ini bisa membawa sayap Pemuda Perindo ini tumbuh sesuai dengan tujuannya,” ujar HT dalam laman Instagram miliknya, seperti dikutip Sabtu (19/8/2023). 

