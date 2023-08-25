Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT Pasang Target Dua Digit di Pemilu 2024, Ini Strategi Ketua DPW Perindo NTT

Eman Suni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:47 WIB
HT Pasang Target Dua Digit di Pemilu 2024, Ini Strategi Ketua DPW Perindo NTT
Hary Tanoesoedibjo saat berkunjung ke NTT (Foto: iNews/Eman)
A
A
A

KUPANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo pagi tadi melakukan konsiliasi dengan pengurus DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPR Provinsi dan Bacaleg DPR Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan ini HT memberikan arahan untuk memenangkan Partai Perindo di NTT dengan target dua digit.

Dua digit ini yang dimaksud HT, ialah suara DPR RI yakni harus mencapai puluhan ribu suara, atau setiap dapil minimal 1 kursi.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo NTT, Jhonatan Nubatonis mengatakan pihaknya akan meminta seluruh bacaleg Perindo untuk mulai turun kerja.

"Kami akan saling mendukung dan saling bergandengan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya demi menjawab target ini," katanya.

Selain arahan merebut suara, Hary Tanoesoedibjo juga memberi arahan untuk persiapan perekrutan saksi, sehingga dapat mengawal suara partai pada pemilu nanti.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement