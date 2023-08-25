HT Pasang Target Dua Digit di Pemilu 2024, Ini Strategi Ketua DPW Perindo NTT

KUPANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo pagi tadi melakukan konsiliasi dengan pengurus DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPR Provinsi dan Bacaleg DPR Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan ini HT memberikan arahan untuk memenangkan Partai Perindo di NTT dengan target dua digit.

Dua digit ini yang dimaksud HT, ialah suara DPR RI yakni harus mencapai puluhan ribu suara, atau setiap dapil minimal 1 kursi.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo NTT, Jhonatan Nubatonis mengatakan pihaknya akan meminta seluruh bacaleg Perindo untuk mulai turun kerja.

"Kami akan saling mendukung dan saling bergandengan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya demi menjawab target ini," katanya.

Selain arahan merebut suara, Hary Tanoesoedibjo juga memberi arahan untuk persiapan perekrutan saksi, sehingga dapat mengawal suara partai pada pemilu nanti.

(Khafid Mardiyansyah)