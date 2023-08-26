Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Perempuan Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Tidur

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:23 WIB
4 Fakta Perempuan Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Tidur
Empat fakta perempuan tewas tertimpa pohon tumbang saat tidur. (Ist)
BENGKULU - Seorang wanita tewas tertimpa pohon tumbang di kawasan Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat kejadian, ia tengah tertidur di dalam warung.

Berikut 4 fakta wanita tewas tertimpa pohon tumbang saat tertidur di warung, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (26/8/2023) :

1. Pohon Rapuh

Korban diketahui bernama Sri Hartati (45). Korban adalah warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Ia tewas tertimpa pohon tumbang. Pohon berukuran cukup besar tersebut tampak sudah rapuh.

2. Sendiri di Warung

Dari informasi yang dihimpun, saat kejadian, korban hanya tinggal seorang diri di dalam warung. Sementara teman-teman korban sudah pulang ke rumah.

Halaman:
1 2
      
