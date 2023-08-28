Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Komandan Paspampres Era Presiden Jokowi, Nomor 1 Mantan Panglima TNI

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:13 WIB
8 Komandan Paspampres Era Presiden Jokowi, Nomor 1 Mantan Panglima TNI
Andika Perkasa/Foto: MPI




 

KOMANDAN Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) memimpin pasukan yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan pribadi presiden dan wakil presiden, beserta keluarganya.

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, terdapat 8 perwira yang menjabat Danpaspampres, mulai dari Andika Perkasa hingga Rafael Granada Baay. Berikut daftar Danpaspampres di era Jokowi.

 BACA JUGA:

1. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa

Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) untuk periode 2014-2016. Andika menerima jabatan Danpaspampres pada 22 Oktober 2014 di di Markas Komando Paspampres, Jakarta Pusat.

Lulusan Akmil 1987 tersebut juga menerima kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Jabatan terakhir Andika Perkasa sebelum pensiun dari militer adalah Panglima TNI (2021-2022).

 BACA JUGA:

2. Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono

Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI, sejak 21 Oktober 2020. Bambang lulus dari Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1987 dan banyak menempati berbagai posisi, salah satunya di Paspampres. Ia dipercaya sebagai Danpaspampres pada 2016 hingga 2017. Sebelumnya, pada 2014-2016, Bambang menjabat Wadanpaspampres.

3. Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono

Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono ditugaskan sebagai Danpaspampres pada 2017 hingga 2018. Setelah itu, lulusan AAL 1988 ini diangkat sebagai Dankormar (Komandan Korps Marinir) TNI AL sampai 2022. Saat ini, sejak Februari 2022, Suhartono menempati jabatan Dankodiklatal (Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut).

