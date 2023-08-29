Dorong Literasi Sejak Dini, Kepala BPIP Resmikan Pojok Taman Baca Pancasila

Kepala BPIP Yudian Wahyudi meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta. (Foto: dok. BPIP)

YOGYAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat, serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/2023).

Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk “Amal Pancasila: Aksi Nyata Membangun Keadilan Bagi Anak Pinggiran Kali Code”.

Anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa, Pojok Taman Baca Pancasila dikatakan Yudian sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti tidak hanya menjadikan masyarakat kita menguasai ilmu pengetahuan dan luas wawasan, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan literasi, yakni 5 kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis,” tuturnya.

Foto: dok. BPIP

Yudian menyampaikan derasnya arus informasi yang mengalir setiap hari perlu diimbangi oleh kemampuan mencerna, menyaring, memfilter, dan bahkan menganalisis informasi yang telah didapat, sehingga tahu dan bisa membedakan antara informasi yang kredibel dan hoaks serta berita palsu.

Seusai meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila, Yudian juga memberikan paket belajar, makanan sehat, dan Program Basis sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi stunting.