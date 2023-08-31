Melihat Petilasan Sunan Giri, Berada di Atas Bukit dan Terdapat Jejak Kaki Sang Wali

SALAH satu lokasi wisata religi yang banyak didatangani adalah Petilasan Sunan Giri di Seneng, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Petilasan Sunan Giri sering didatangi pengunjung baik untuk mengenal lebih sejarah salah seorang Walisongo itu, maupun untuk ritual.

Uniknya, lokasinya berada di atas bukit aliran Sungai Bengawan Solo dan dikelilingi oleh hutan jati Alas Kethu.

Di sana juga terdapat batu besar dan juga jejak kaki yang diyakini milik pendiri Kerajaan Giri Kedaton itu. Batu besar di sini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai lokasi Sunan Giri menyendiri atau bertapa untuk berzikir guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keberadaan petilasan ini tak jauh dari perilaku tirakat Sunan Giri semasa hidupnya. Saat itu ia diutus untuk mencari tiang penyangga pembangunan Masjid Demak.