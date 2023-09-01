Sambut Hari Pelanggan Nasional 2023, ASDP Terus Benahi Pelayanan di Merak dan Bakauheni

MERAK — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus meningkatkan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan demi menghadirkan layanan prima bagi para pengguna jasa, khususnya di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, sebagai pelabuhan tersibuk yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Dalam upaya menjaga kepuasan pelanggan, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan ASDP konsisten untuk terus meningkatkan pelayanan melalui penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan maupun kapal.

Di Merak dan Bakauheni, ASDP melakukan peningkatan infrastruktur berupa jembatan penyeberangan orang (JPO) atau access bridge yang menghubungkan dermaga eksekutif dan reguler sepanjang 441 meter di Pelabuhan Merak.

“Access Bridge ini dibangun dengan menghubungkan dermaga eksekutif dan reguler yang ada di Pelabuhan Merak. Ini juga merupakan upaya ASDP dalam melakukan penataan lingkungan pelabuhan,” ujarnya.