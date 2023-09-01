Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2023, ASDP Terus Benahi Pelayanan di Merak dan Bakauheni

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:42 WIB
Sambut Hari Pelanggan Nasional 2023, ASDP Terus Benahi Pelayanan di Merak dan Bakauheni
ASDP terus benahi layanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. (Foto: dok ASDP)
MERAK — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus meningkatkan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan demi menghadirkan layanan prima bagi para pengguna jasa, khususnya di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, sebagai pelabuhan tersibuk yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Dalam upaya menjaga kepuasan pelanggan, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan ASDP konsisten untuk terus meningkatkan pelayanan melalui penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan maupun kapal.

 BACA JUGA:

Di Merak dan Bakauheni, ASDP melakukan peningkatan infrastruktur berupa jembatan penyeberangan orang (JPO) atau access bridge yang menghubungkan dermaga eksekutif dan reguler sepanjang 441 meter di Pelabuhan Merak.

“Access Bridge ini dibangun dengan menghubungkan dermaga eksekutif dan reguler yang ada di Pelabuhan Merak. Ini juga merupakan upaya ASDP dalam melakukan penataan lingkungan pelabuhan,” ujarnya.

      
