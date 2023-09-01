Sukses Meriahkan Piala Dunia Qatar 2022, Aice Group Sabet Indonesia Awards 2023 Berkat Inovasi Marketing Produk dan Service

Jakarta- Di balik meriahnya pesta sepak bola termahsyur di dunia yakni FIFA World Cup 2022 pada tahun lalu ada pihak yang turut berkontribusi penuh pada jalannya gelaran tersebut. Aice Group Holding Pte. Ltd sebagai salah satu ‘Official Pre-packaged Ice Cream Brand di Asia Tenggara’ berhasil menjadi bagian dari gelaran piala dunia yang berlangsung di Qatar tersebut.

Berkat andilnya, perusahaan asal Singapura yang mulai melebarkan pangsa pasarnya di Indonesia pada 2014 silam tersebut diganjar penghargaan Indonesia Awards (IA) 2023 dengan kategorinya yakni Special Recognition of Outstanding Initiative Global Recognition. Ini merupakan tahun kedua Aice Group memenangkan kategori penghargaan bergengsi ini. Special Recognition of Outstanding Initiative Global Recognition diberikan untuk mengapresiasi setiap insan yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia, dalam hal ini atas dedikasi Aice Group membawa nama Indonesia ke pentas FIFA World Cup 2022.

Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Sylvana Zhong selaku Senior Brand Manager Aice pada malam acara penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sylvana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak serta pemangku kepentingan yang terlibat. Berkat usaha semangat juang, tekad, dan kesatuan hati dari seluruh tim Aice dan kepercayaan konsumen atas produk Aice yang membuat Aice berhak membawa pulang penghargaan Indonesia Award 2023 ini.

“Mendapatkan penghargaan Indonesia Award merupakan sebuah apresiasi dan tentunya sebuah dorongan untuk AICE Group Holdings, Pte. Ltd agar semakin mengembangkan sayap di Asia bahkan dunia. Tentunya Aice akan semakin semangat berinovasi dalam menciptakan lebih banyak produk yang inovatif dan berkualitas, mewujudkan misi perusahaan yaitu agar semua orang bisa dengan mudah menikmati kebahagiaan yang dibawakan oleh es krim AICE,” ucap Sylvana.

Ia pun menyampaikan bahwa ajang penghargaan Indonesia Awards ini adalah sebuah acara yang sangat mereka apresiasi sebagai sebuah brand. Atas diraihnya penghargaan ini, AICE Group Holdings, Pte. Ltd sebagai brand swasta menjadi sangat termotivasi untuk tetap berkontribusi baik terhadap negeri.

Aldy Anugrah selaku Researcher iNews Media Group mengatakan bahwa AICE Group Holdings PTE. LTD dianugerahi apresiasi ini atas inisiatif luar biasa sebagai ‘Official Ice Cream’ untuk Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Pengakuan istimewa ini diberikan karena kontribusi AICE yang luar biasa dalam mendukung acara prestisius ini.