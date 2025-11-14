Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026

JAKARTA - PT Pelindo Regional 2 menerima kunjungan Senior Director Transportation PT Danantara Asset Management Wamildan Tsani untuk meninjau kesiapan layanan salah satu Terminal Penumpang kelola Pelindo Regional 2 di Pelabuhan Tanjung Priok yakni Terminal Nusantara Pura 2 menjelang periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kunjungan yang dilangsungkan pada Jumat (14/11) ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas terminal berada pada standar pelayanan tertinggi dan siap menghadapi lonjakan penumpang.

Plh Executive Director Pelindo Regional 2 Budi Prasetio mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan secara langsung peningkatan layanan di Tanjung Priok.

“Pelindo Regional 2 berkomitmen menjaga standar pelayanan terbaik. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperlihatkan kesiapan fasilitas, alur pergerakan penumpang, serta komitmen kami menghadapi masa angkutan Nataru yang biasanya mengalami lonjakan sangat signifikan,” ujar Budi.

Rombongan tamu diajak meninjau seluruh titik layanan penumpang, mulai dari area Posko Nataru, Auto Gate Terminal Penumpang 1 (TP1), ruang tunggu TP1 dan TP2, hingga akses keberangkatan yang terhubung langsung dengan eskalator dan garbarata.