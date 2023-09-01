HUT Ke-75 Polwan, Ini Profil AKBP Veronica Yulis Istri Panglima TNI Yudo Margono

JAKARTA – AKBP Veronica Yulis Prihayati merupakan salah satu polisi wanita (polwan) berprestasi. Selain menjalankan tugasnya sebagai polisi, dia juga menjalan perannya sebagai seorang istri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Wanita yang akrab disapa Vero ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi.

Vero merupakan perwira polisi berpangkat AKBP yang berdinas di Baharkam Polri. Sebelum sang suami menjabat Panglima TNI, setiap harinya ia menjabat Ketua Umum Jalasenastri. Dia aktif di berbagai kegiatan pembinaan persatuan istri-istri TNI Angkatan Laut (AL) seperti memberikan pelatihan keterampilan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada anggotanya.

Dikutip dari indonesiadefense.com, Vero lahir di Yogyakarta dan besar di Kertosono. Dia dikaruniai tiga putra yaitu Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda, serta seorang cucu bernama Jasmine.

Dalam sebuah kesempatan, Vero menuturkan seorang istri Perwira TNI AL perlu penyesuaian diri dan mental serta tidak boleh mengintervensi dalam urusan kedinasan suami. Kemudian, memahami teknologi dan bijak dalam bermedia sosial dengan menjaga nama baik diri sendiri, suami, keluarga, serta TNI AL.

Vero juga mengajak istri Perwira dapat berperan sebagai istri, ibu, dan anggota Jalasenastri. Dia juga mengingatkan agar istri Perwira tidak bergaya hidup hedonis dan paham kemampuan ekonomi suami.

(Qur'anul Hidayat)