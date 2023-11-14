Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Bripda Dian Asih, Brimob Cantik yang Jago Tembak

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:00 WIB
Profil Bripda Dian Asih, Brimob Cantik yang Jago Tembak
Bripda Dian Asih (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Brimob dikenal dengan sejumlah penugasan berbahaya kepada para anggotanya. Namun, siapa sangka korps walet hitam juga memiliki polwan yang tangguh.

Salah satunya Bripda Dian Asih Lestari. Polwan berparas cantik ini kerap membagikan postingannya di Instagram pribadinya @dianasihlestari.

Dalam media sosialnya, Bripda Dian kerap memposting foto yang menampilkan dirinya mengenakan seragam dinas.

Dian Asih juga memiliki kemampuan dalam penggunaan berbagai senjata. Hal ini sempat terlihat ketika dirinya tengah melakukan latihan menembak dari jarak yang cukup jauh.

Diketahui, Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Tugas utama Brimob di antaranya penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
