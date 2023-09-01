Ganjar Senang Sekolah Gratis di Jateng Akan Direplikasi Skala Nasional

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, sejumlah inisiasi yang digodok bersama DPRD Jateng sukses mendapat perhatian pemerintah pusat untuk dijadikan program nasional.

Di antaranya sekolah gratis SMKN Jateng, pembangunan Desa Antikorupsi, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), hingga Jo Kawin Bocah.

“Bahkan, beberapa program itu akan direplikasi di nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya saat mengikuti rapat paripurna terakhir sebagai Gubernur Jateng di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis 31 Agustus 2023.

Ganjar akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang. Sehingga dirinya berharap, DPRD Jateng dapat melanjutkan kerja-kerja terbaiknya bersama Gubernur Jateng selanjutnya. Diharapkan juga Jateng bisa semakin maju ke depannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin Maimoen, atas pengabdian kepada masyarakat Jateng.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur, wakil gubernur dan apresiasi atas pengabdian serta kerja sama yang baik dengan DPRD sehingga dapat dengan mengawal visi misi pembangunan Jawa Tengah,” tuturnya.

(Arief Setyadi )