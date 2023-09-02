Sigap Tangani Bencana, Pemkab Natuna Raih Indonesia Awards 2023

Bupati Natuna Wan Siswandi saat malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). (Foto: dok iNews Media Group)

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Natuna meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 dalam kategori Special Recognition of Outstanding Initiative berkat kinerjanya karena sigap menangani bencana.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Bupati Natuna mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap pihak-pihak yang membantu dalam Pemkab Natuna dalam menangani bencana.

“Saya berterima kasih kepada TNI Polri, kepada Masyarakat Natuna semuanya, karena pada kejadian bencana kemarin semua bekerja dengan baik, kementerian atau Lembaga juga membantu dengan sangat cepat dan sekarang sudah terkendali dengan baik dan saya berterima kasih kepada semuanya," ucapnya saat menerima Penghargaan bergengsi tersebut.

"Indonesia Awards malam ini luar biasa, saya sendiri tidak terpikir akan memperoleh penghargaan ini dan tentu Indonesia Awards ke depan akan lebih maju lagi,” tuturnya menambahkan.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan berkat kesigapan Pemkab Natuna dalam menangani berbagai krisis bencana salah satunya seperti sigap menangani bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kep Riau pada Senin (6/3/2023) lalu.

Akibat bencana tersebut, Pemkab Natuna mengerahkan seluruh komponen dan stakeholder daerah untuk menangani bencana yang telah melenyapkan lebih dari 28 rumah tertimbun material longsoran dan mengakibatkan korban jiwa, di antaranya 54 korban meninggal dunia dan 9 korban hilang.